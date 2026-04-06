Basra petrolü Kürdistan Bölgesi boru hattı üzerinden ihraç ediliyor

Basra petrolünün ilk kez Kürdistan Bölgesi petrol boru hattı üzerinden Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na ihraç edilmesi planlanıyor. Bu adımın, Kerkük üzerinden yapılan toplam petrol ihracatını günlük 330 bin varilin üzerine çıkarması bekleniyor.

Kuzey Petrol Şirketinden (NOC) bir kaynak, Kurdistan24 muhabiri Soran Kamaran'a yaptığı açıklamada, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü (bugün), Basra petrolünün ilk kez Kürdistan Bölgesi boru hattı aracılığıyla Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na gönderileceğini bildirdi.

Kaynak, Basra petrolünü teslim almak için "K-1" pompalama istasyonlarındaki tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, petrolün önce Basra'dan Kerkük'e getirileceğini, burada Kerkük sahalarından çıkarılan petrolle karıştırılacağını ve ardından Kürdistan Bölgesi boru hattı üzerinden Ceyhan Limanı'na sevk edileceğini açıkladı.

Aynı kaynak, 90 bin varillik ilk Basra petrolü sevkiyatının bugün Kerkük'e ulaşmasının beklendiğini de sözlerine ekledi. Bu miktardaki petrolün yaklaşık 400 tankerle taşındığı ve ulaştığı anda doğrudan ihraç boru hattına aktarılacağı bilgisi verildi.

Yetkiliye göre Basra petrolünün Kerkük petrolüyle harmanlanmasıyla birlikte, Irak'ın Kürdistan Bölgesi boru hattı üzerinden gerçekleştirdiği toplam petrol ihracatı günlük 330 bin varile ulaşmış olacak.

Bu gelişme, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak Hükümeti arasında 18 Mart 2026 tarihinde, Kerkük petrolünün Kürdistan Bölgesi boru hattı üzerinden yeniden ihraç edilmesine yönelik varılan anlaşmanın bir sonucu olarak hayata geçiriliyor.