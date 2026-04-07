İsrail ordusu: İran'ın çeşitli bölgelerine kapsamlı bir hava saldırısı düzenledik

İsrail ordusu, sabah saatlerinde İran'ın Tahran ve diğer bölgelerindeki altyapı tesislerine yönelik geniş kapsamlı ve yoğun hava saldırısını tamamladıklarını bildirdi.

Ordudan 7 Nisan 2026 Salı günü yapılan açıklamada, savaş uçaklarının başkent Tahran ve İran toprakları içerisindeki diğer stratejik merkez ile altyapı tesislerini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre hava operasyonu hedeflerine ulaşmış olup, saldırılar İran'ın askeri kapasitesini ve altyapı gücünü vurmak üzere titizlikle planlanmıştır.

İsrail ordusu ayrıca, önümüzdeki saatlerde hasarın boyutu ve hedef alınan bölgelerin niteliği hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacaklarını ifade etti.

İsrail'in Tahran'a yönelik bu doğrudan saldırıları, bölgeyi saran geniş çaplı savaş çerçevesinde iki ülke arasındaki gerilimin ulaştığı en üst seviyeyi göstermektedir.