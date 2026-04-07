Erbil’de İHA saldırısı: Bir çift hayatını kaybetti

Kürdistan Terörle Mücadele Birimi, Erbil’de sivil bir konutu hedef alan bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu evli bir çiftin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yapılan resmi açıklamaya göre olay, 7 Nisan 2026 Salı gecesi saat 00:15 sularında meydana geldi. İran topraklarından yönlendirilen bomba yüklü bir İHA, Erbil’in Daraşekran nahiyesine bağlı Zergezewi köyünde sivil bir eve isabet etti.

Söz konusu saldırı sonucu, hedef alınan evde bulunan Musa Enwer Rasul ve eşi Müjde Esad Hasan’ın yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada, sivilleri hedef alan bu tür saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali ve birer "savaş suçu" olduğu vurgulandı.

Terörle Mücadele Birimi, Kürdistan Bölgesi halkına yönelik bu saldırıyı sert bir dille kınayarak, olayı bölge huzurunu bozmaya yönelik yıkıcı bir eylem olarak nitelendirdi.

Öte yandan Erbil Valisi Umed Xoşnaw, olaya ilişkin K24’e yaptığı açıklamada, Irak Hükümetinin bu saldırılar karşısındaki sessizliğini sert bir dille eleştirdi.

Bağdat’ın tutumundan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Erbil Valisi, "Irak Hükümeti, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik bu saldırılar karşısında sessiz kalıyor." dedi.

Federal hükümetin ciddi bir duruş sergilemesi ve Kürdistan Bölgesi’ndeki sivil halkı hedef alan yasa dışı silahlı grupları engellemesi çağrısında bulunan Xoşnaw, sivil vatandaşlara yönelik bu tür saldırıların hiçbir mazereti olamayacağının altını çizdi.

Umed Xoşnaw, Kürdistan Bölgesi’nin bölgede patlak veren mevcut savaşın bir parçası olmadığını ve her zaman vatandaşları can ve mal kaybından korumaya çalıştıklarını vurguladı.

Konuşmasının sonunda Erbil Valisi, "Terör gruplarının Kürdistan Bölgesi’ne karşı uyguladığı bu zulme karşı, Irak Hükümeti şu ana kadar pratik hiçbir adım atmamıştır." ifadelerini kullandı.