Ahmed Şaraa'dan Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılara kınama

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırıları kınayarak, savaşın durdurulması için diplomatik çabaların önemine vurgu yaptı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Nisan 2026 Pazartesi akşamı Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ahmed Şaraa’dan bir telefon aldı.

Bölgedeki durum, savaşın son gelişmeleri ve yansımaları hakkında görüş alışverişi yapılan görüşmede, savaşın durdurulması ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesi için diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki duruma ilişkin ise huzur ve istikrarın korunmasının önemi üzerinde duruldu. Bu çerçevede Ahmed Şaraa, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Suriye’deki Kürtlerin ve diğer bileşenlerin durumu, Suriye’nin Irak ile olan ilişkileri ve ortak öneme sahip diğer konular, telefon görüşmesinin diğer başlıklarını oluşturdu.