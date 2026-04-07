Neçirvan Barzani: Irak Hükümeti Kürdistan'a yönelik saldırıları durdurmak için çalışmalı

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’ndeki sivil ve masum halka yönelik saldırıları kınayarak, Irak Hükümetinin bu saldırıları durdurmak için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Neçirvan Barzani, 7 Nisan 2026 Salı günü, sosyal medya platformu "X" üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece geç saatlerde Erbil iline bağlı Zergezewi köyünde bir vatandaşın evine İHA ile düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı sonucunda maalesef evli bir çift şehit olmuştur."

Şehitlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunup, acılarını yürekten paylaştığını belirten Neçirvan Barzani, “Yüce Allah'tan ruhlarını rahmet ve şefkatiyle şad etmesini, kederli ailelerine sabır ve metanet bahşetmesini diliyorum." dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, "Bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez ve tamamen reddedilmektedir." vurgusunu yaptı.

Neçirvan Barzani, "Irak Federal Hükümeti, bu suçları ve terör saldırılarını engellemek için görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Kürdistan Bölgesi’ndeki sivil ve masum halka yönelik bu tecavüzkar saldırıların bir daha tekrarlanmaması gerekir." şeklinde konuştu.

7 Nisan Salı günü sabaha karşı saat 00:15 sularında, Erbil il sınırları içindeki Zergezewi köyüne yönelik patlayıcı yüklü bir İHA saldırısı düzenlenmiş, saldırıda birbirinin eşi olan iki sivil vatandaş şehit düşmüştü.