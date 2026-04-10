Pakistanlı Sözcü: ABD ve İran arasındaki bu müzakere süreci öncekilerden farklı

1 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andarabi, bugün yapılacak ABD-İran müzakerelerinin olumlu sonuçlanacağı konusunda iyimser olduklarını belirtirken, "Toplantı bittikten sonra resmi bir açıklamamız olacak." dedi.

Sözcü Tahir Andarabi, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü, İslamabad’da ABD ve İran’ın üst düzey heyetleri arasındaki doğrudan görüşmelere ilişkin Kurdistan24’e özel açıklamalarda bulundu.

“Bu müzakere turu farklıdır ve bir anlaşmaya varıp varmayacaklarını tahmin edemeyiz ancak toplantının olumlu sonuçlanacağı konusunda iyimseriz." diyen Andarabi, "Bugünkü müzakereler sonuçlanmazsa İslamabad başka bir tur görüşmeye ev sahipliği yapacak mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Herhangi bir başka müzakere turuna ev sahipliği yapmaya hazırız ancak henüz başka bir tur olup olmayacağını bilmiyoruz."

Andarabi ayrıca, bugünkü ABD ve İran üst düzey heyetleri arasındaki doğrudan görüşmelerin tamamlanmasının ardından Pakistanlı yetkililerin kamuoyuna ve medyaya resmi bir açıklama yayımlayacağını belirtti.

İran ve ABD Arasındaki Doğrudan Müzakereler İslamabad'da Başlıyor

Bugün (11 Nisan 2026 Cumartesi günü) 40 günlük savaş, tehditler ve ateşkes ilanının ardından, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da İran ve ABD arasındaki müzakerelerde yeni bir aşama başlıyor. Bu seferki müzakereler çok farklı olacak ve doğrudan gerçekleştirilecek.

Her İki Heyetin Üyeleri

Dün gece İran’dan 70 kişilik bir ekip Pakistan’a ulaştı. Bu 70 kişiden 26’sı müzakereci üye, 23’ü ise medya mensubuydu. Ekibe İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf liderlik ediyor. Yanında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve yardımcılarının yanı sıra, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Hemmati de bulunuyor.

ABD tarafında ise heyete ABD Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ediyor. Müzakerelerde Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner da hazır bulunacak.

Trump'ın Müzakere Öncesi Uyarısı

Toplantılar öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, İranlıların uluslararası su yollarına kısa vadeli harçlar dayatmak dışında ellerinde hiçbir baskı kartı kalmadığının farkında olmadığını söyledi.

Trump ayrıca, bugün İranlı yetkililerin hayatta olmalarının tek sebebinin bu müzakereler olduğuna işaret etti.

Washington ve Tahran Müzakerelerine Ev Sahipliği Yapan Otel

"Serena" otel zincirinin İslamabad şubesi dünyanın ilgi odağı oldu. Pakistan hükümeti, oteli tamamen Washington ve Tahran heyetlerine tahsis etti ve burayı küresel bir diplomasi merkezi haline getirmek için diğer tüm misafirleri tahliye etti.

Otel, Pakistan'ın 334 oda ve 53 süite sahip en ünlü beş yıldızlı merkezlerinden biridir; tasarımı geleneksel İslami mimari ile modern mimarinin bir karışımıdır. Heyetleri korumak amacıyla Pakistan güvenlik güçleri, otel çevresinde üç kilometrelik bir alanı kapatarak sıkı bir güvenlik denetimi uygulamaya koydu.