İran heyeti ile Pakistan Başbakanı arasındaki görüşme başladı

Bugün (11 Nisan 2026 Cumartesi günü), ABD müzakere heyeti ile yapılacak toplantı öncesinde üst düzey İran heyetinin İslamabad’da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesi başladı.

"Tasnim" haber ajansı, Washington’un vaatlerine uymaması konusunun, İran müzakere heyeti ile Pakistan Başbakanı arasındaki görüşmenin ana gündem maddelerinden biri olacağını bildirdi.

Aynı kaynağa göre Lübnan’daki savaşın durdurulması ve İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması, İran heyetinin ABD heyeti ile masaya oturmak için sunduğu en önemli şartlar arasında yer alıyor.

Ajansa göre Washington, İslamabad’a görüşmelerin başlaması için gerekli şartları kabul ettiğini resmen bildirdi, ancak şu ana kadar bu şartların bir kısmı yerine getirilmedi.

Bugün, 40 günlük savaş, tehditler ve ateşkes ilanının ardından, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da İran ve ABD arasındaki müzakerelerde yeni bir aşama başlıyor. Bu seferki müzakereler çok farklı olacak ve doğrudan gerçekleştirilecek.

Trump'ın Müzakere Öncesi Uyarısı

Toplantılar öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, İranlıların uluslararası su yollarına kısa vadeli harçlar dayatmak dışında ellerinde hiçbir baskı kartı kalmadığının farkında olmadığını söyledi.

Trump ayrıca, bugün İranlı yetkililerin hayatta olmalarının tek sebebinin bu müzakereler olduğuna işaret etti.

Washington ve Tahran Müzakerelerine Ev Sahipliği Yapan Otel

Serena otel zincirinin İslamabad şubesi dünyanın ilgi odağı oldu. Pakistan hükümeti, oteli tamamen Washington ve Tahran heyetlerine tahsis etti ve burayı küresel bir diplomasi merkezi haline getirmek için diğer tüm misafirleri tahliye etti.

Otel, Pakistan'ın 334 oda ve 53 süite sahip en ünlü beş yıldızlı merkezlerinden biridir; tasarımı geleneksel İslami mimari ile modern mimarinin bir karışımıdır. Heyetleri korumak amacıyla Pakistan güvenlik güçleri, otel çevresinde üç kilometrelik bir alanı kapatarak sıkı bir güvenlik denetimi uygulamaya koydu.