Müzakerelerde kırmızı çizgiler: İran tesislerini kapatmıyor

Reuters haber ajansının üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı habere göre Pakistan'daki müzakerelerde İran, uranyum zenginleştirmeye son vermeyi ve zenginleştirme tesislerini kapatmayı kabul etmedi.

Haberde ayrıca, İran'ın Hizbullah, Hamas ve Yemen'deki Husilere yönelik finansal desteği kesmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen trafiğe açmayı reddettiği aktarıldı.

Öte yandan Axios haber sitesi, yine üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayanarak, Pakistan’daki görüşmelerde yaşanan temel anlaşmazlıkların uranyum zenginleştirmenin durdurulması ve mevcut zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılması konularında yoğunlaştığını bildirdi.

İran’ın dondurulmuş fonlarının serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı’nın ne zaman açılacağı gibi hususların da taraflar arasındaki uyuşmazlığın diğer önemli parçalarını oluşturduğu ifade edildi.