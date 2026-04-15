Suudi Arabistan’dan Irak’a "İHA" tepkisi

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Irak topraklarından Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine yönelik düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarını sert bir dille kınadı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başkanlığında toplanan kurulda, Irak Hükümetinin bu tehditler karşısında sorumlulukla hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Kurul, Riyad'ın devletlerin egemenliğine yönelik her türlü ihlali ve bölgenin güvenlik ile istikrarını bozmaya yönelik girişimleri kesin bir dille reddettiğini yineledi.

Söz konusu kınama mesajı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının Irak'ın Riyad Büyükelçisi Safia Talib al-Suhail'i makamına çağırmasından iki gün sonra geldi. Büyükelçinin, Irak topraklarından bölge ülkelerine fırlatılan İHA’lar nedeniyle çağrıldığı bildirilmişti.

Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün 25 Mart 2026 tarihinde, Irak Hükümetine resmi bir çağrıda bulunarak, Irak içerisindeki silahlı grupların komşu ülkeleri hedef alan saldırılarının durdurulması için acil önlem alınmasını talep etmişti.

Bölgedeki bu gerilim, Irak'taki silahlı grupların geçtiğimiz şubat ayı sonunda İran'ın yanında yer alarak çatışmalara dahil olduklarını duyurmalarının ardından tırmanışa geçti.