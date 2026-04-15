Pakistan heyeti ABD mesajını iletmek için Tahran’da

2 saat önce

İran devlet televizyonu, Pakistanlı resmi bir heyetin ABD mesajını iletmek ve yeni görüşmeleri planlamak için Tahran’ı ziyaret ettiğini duyurdu.

Habere göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün (15 Nisan 2026 Çarşamba), havalimanında üst düzey Pakistan heyetini kabul etti. Heyetin, Washington’dan gelen ve yeni bir müzakere turunun planlanmasına ilişkin mesajı taşıdığı belirtildi.

Pakistan heyetine Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asim Munir’in başkanlık ettiği aktarıldı.

Öte yandan The Wall Street Journal (WSJ), ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde Washington ile Tahran’ın prensipte bir görüşme yapılması konusunda anlaştığını ancak tarih ve yerin henüz belirlenmediğini yazdı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.