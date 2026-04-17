Neçirvan Barzani ve Suriye Cumhurbaşkanı Antalya'da bir araya geldi

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile bir araya gelerek, Suriye’deki sorunların çözümü ve SDG ile varılan mutabakatı ele aldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani bugün (17 Nisan 2026 Cuma) Antalya Diplomasi Forumu’ndaki temasları çerçevesinde Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin Suriye ile olan ilişkileri, özellikle ekonomi ve ticaret alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesi, bölgedeki son gelişmeler ve savaşın olası yansımalarının değerlendirildiği aktarıldı.

Huzur ve istikrarın korunması ile bölgeye yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi için bölgesel iş birliğinin önemine vurgu yapılan görüşmede, Suriye’deki genel durum, Kürtlerin ve diğer dini ile etnik bileşenlerin vaziyetinin de ele alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre Neçirvan Barzani, sorunların çözümü noktasında atılan adımlar ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile varılan anlaşmadan dolayı Ahmed Şaraa ve Suriye Hükümetine teşekkürlerini iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı ise barışın tesisi, sorunların çözümü konusundaki hassasiyeti ve sağladığı desteklerden dolayı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesi yönetimine teşekkür ederek, bu yapıcı rolün önemine dikkat çekti.