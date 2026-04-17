Ahmed Şaraa: SDG'nin entegrasyonu başarıyla sürüyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, ülkesinin küresel enerji krizinin çözümünde kilit bir aktör olduğunu belirtirken, Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) entegrasyon sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında değerlendirmelerde bulunan Ahmed Şaraa, Suriye’nin küresel tedarik zincirinde aracı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Bu çerçevede Irak ile bir anlaşma sağladıklarını kaydeden Şaraa, Irak petrolünün Suriye toprakları ve limanları üzerinden ihracatına başlandığını duyurdu.

Suriye’deki iç duruma ve "ulusal birleşme" sürecine de değinen Ahmed Şaraa, kendi yönetimleri döneminde büyük aşama kaydedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz yıl Suriye’deki ulusal birleşme sürecinde büyük bir başarı elde ettiğimize inanıyorum. Daha önce parçalı halde olan devrimci gruplar bir araya geldi. Şu anda Suriye Demokratik Güçlerinin devlet kurumlarına entegrasyon süreci devam ediyor ve işler yolunda gidiyor.”

“Suriye’nin kuzeydoğusundaki yabancı askeri üslerde bulunan son birlikler de ülkeden ayrıldı.” diyen Şaraa, “Suriye devleti ile SDG arasındaki birleşme çalışmaları kararlılıkla sürüyor. Bu alanda elde ettiğimiz başarı, Suriye’nin istikrarı ve çıkarları için hayati önem taşımaktadır.” sözlerini sarf etti.