İran, ABD'den "aşırı" taleplerinden vazgeçmesini istiyor

3 saat önce

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Amiri Mukaddem, savaşı kalıcı olarak sona erdirmek için hazırladıkları yeni planı Pakistan'a teslim ettiklerini duyururken, ABD Başkanı Donald Trump ise planın içeriğine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Rıza Amiri Mukaddem, 3 Mayıs 2026 Pazar günü, Tahran yönetiminin savaşı kalıcı olarak sonlandırmayı amaçlayan yeni bir barış planını, ana ara bulucu sıfatıyla ABD'ye iletmesi için Pakistan makamlarına sunduğunu açıkladı.

Tahran’ın tutumunun net olduğunu vurgulayan Büyükelçi Mukaddem, "Top artık ABD’nin sahasında. Eğer Washington sorunları gerçekten çözmek istiyorsa, davranışlarını değiştirmeli ve aşırı taleplerinden vazgeçmelidir." ifadelerini kullandı.

Mukaddem, bölgesel ilişkilere de değinerek Pakistan ile İran arasındaki ticari hacmi artırma çabalarının sürdüğünü belirtti.

Açıklamaya göre Pakistan, Kafkasya ve Orta Asya pazarlarına erişim sağlamak için İran topraklarını ve Mirjaveh ile Rimdan sınır kapılarını en stratejik transit rotası olarak kullanmak istiyor.

İran’ın sunduğu 14 maddelik barış planına ABD Başkanı Donald Trump’tan ilk tepki gecikmedi. Planı yakında detaylıca inceleyeceğini belirten Trump, mevcut şartlarda bu teklifin kabul edilebilir görünmediğini ifade etti.

Trump, "İran, son 47 yılda insanlığa karşı yaptıklarının bedelini henüz tam olarak ödemiş değil." diyerek Tahran yönetimine yönelik sert tutumunu sürdürdü.