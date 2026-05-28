Karadeniz’de İHA’lı saldırı: Türk yük gemisi vuruldu

Rusya'nın, Odesa'dan Türkiye'ye doğru ilerleyen bir Türk gemisini, insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı ve iki denizcinin yaralandığı bildirildi.

Kiev yönetiminden yapılan açıklamada, Odesa'dan Türkiye'ye seyreden Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedildi.

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde geminin hasar aldığı, itfaiye ekiplerinin gemide soğutma çalışması gerçekleştirdiği görüldü.

Geminin Rusya'ya ait bir İHA ile hedef alındığı belirtildi.

Ukrayna medyasına yansıyan bilgilere göre saldırıda yaralanan iki denizci hastaneye kaldırıldı.

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Karadeniz'de benzer olaylar geçen aylarda da yaşanmıştı. Son olarak geçen mart ayında bir Türk tankeri insansız deniz aracıyla vurulmuştu.

Karadeniz'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında meydana gelen son olayda 25 mürettebat tahliye edilmiş, can kaybı yaşanmamıştı.