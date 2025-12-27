شورای استانی بصره طرح تبدیل شدن این استان به اقلیم را بە رأی میگذارد
شورای استان بصره، روز دوشنبهی آینده ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، طرح تبدیل این استان به یک اقلیم مستقل را به رای میگذارد
شورای استان بصره، روز دوشنبهی آینده، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، نشستی مهم را برای رایگیری دربارهی طرح تبدیل این استان نفتخیز به یک اقلیم مستقل برگزار خواهد کرد. این اقدام در راستای مطالباتی دیرینه برای واگذاری اختیارات بیشتر و بازگرداندن حقوق از دست رفتهی این استان صورت میگیرد.
عماد متوری، عضو شورای استان بصره، در گفتوگو با رسانهها فاش کرد که قرار است در این نشست سرنوشتساز، اعضای شورا دربارهی اقلیم شدن استان خود رای دهند. وی تاکید کرد که «این گام به معنای جدایی از عراق نیست، بلکه تغییر و تحولی اداری است برای بازگرداندن حقوق استان بصره و مردم آن.» متوری از وجود یک «همصدایی سیاسی» در میان اعضای شورا پیرامون این پرونده خبر داد و افزود: «هفتهی آینده، درخواست رسمی این پرونده برای نخستوزیر عراق ارسال خواهد شد تا مراحل اجرایی آن در چارچوب قانونی و قانون اساسی پیگیری شود.» وی تصریح کرد که این حرکت با منافع دولت محلی بصره مغایرتی ندارد و کاملاً قانونی است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که طی چند روز گذشته، اعضای شورای استان بصره با همکاری ائتلاف «تصمیم» به رهبری اسعد عیدانی، استاندار بصره، جمعآوری امضا برای فعالسازی موضوع اقلیم شدن استان را آغاز کردهاند. ائتلاف «تصمیم» با ریاست اسعد عیدانی، در انتخابات شوراهای استانی سال ۲۰۲۳ با اختلاف قابل توجهی برندهی میدان شد و از حمایت برخی احزاب و جریانهای محلی نیز برخوردار است.
مطالبهی بە اقلیم شدن بصره، شهری که بخش عمدهای از نفت عراق را تولید میکند، ریشه در سالها نادیده گرفتن خواستهها و حقوق مردم آن از سوی دولت مرکزی دارد. ساکنان بصره سالهاست که معتقدند با وجود ثروت عظیم نفتی، از سهم کافی در توسعه و خدمات عمومی محروم ماندهاند. قانون اساسی عراق که پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۵ تدوین شد، امکان تشکیل اقلیمهای جدید را برای استانهایی که تمایل به خودمختاری بیشتر دارند، فراهم آورده است. این درخواست میتواند از سوی یک سوم اعضای شورای استانها یا ۱۰ درصد از رایدهندگان همان استانها ارائه شود. شایان ذکر است که اقلیم کوردستان قبل از سقوط حکومت بعثی در عراق، دولت اقلیم کوردستان تحت حمایت کشورهای اروپایی و آمریکا تأسیس شد و در پی سقوط کام رژیم صدام حسین نیز دولت اقلیم کوردستان از سوی قانون اساسی عراق به رسمیت شناخته شد.
به با این حال، دولت مرکزی عراق همواره با اقلیمسازی بصره مخالفت کرده است و از بیم تجزیهی کشور و از دست رفتن منابع نفتی، نگران تبعات این اقدام است.