فرهاد اتروشی: باید قانون نفت و گاز تصویب شود تا فدرالیسم مالی پیاده شود

7 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – معاون رئیس مجلس نمایندگان عراق، می‌گوید که تاکنون بیش از ۴۰ نفر برای احراز سمت ریاست جمهوری این کشور ثبت‌نام کرده‌اند، اما پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان هنوز نامزدی ندارند. او تاکید کرد که برای حل مسائل مالی و پیاده کردن نظام فدرالی، باید در اسرع وقت قانون نفت و گاز عراق تصویب شود. در خصوص فراکسیون‌های مجلس هم گفت که به طور موقتی تشکیل می‌شوند.

یکشنبه ۴ ژانویه، فرهاد اتروشی، معاون رئیس مجلس نمایندگان عراق در مصاحبه با کوردستان۲۴ گفت: در عراق، مجلس نمایندگان، مرکز تصمیم‌گیری‌های مهم است، بنابراین حفظ سمت معاون رئیس مجلس برای بلوک کورد بسیار با اهمیت است.

وی افزود که امروز در نشست هیئت رئیسه مجلس، پیشنهاد کرده است که ریاست مجلس با نگاهی ویژه به قانون‌گذاری در چهار سال پیش رو بنگرد، تا در خصوص اجرای قوانین و تدوین قوانین مهم، منظر روشنی داشته باشد، و پیشنهاد او مورد استقبال قرار گرفته است.

اتروشی گفت که قرار است در نشست آینده خطوط اصلی سیاست کار مجلس معین شود و یک هیئت نیز تشکیل دهند.

او تاکید کرد که باید قانون نفت و گاز تصویب شود تا فدرالیسم مالی پیاده شود، زیرا بخش بزرگی از درآمد عراق از طریق نفت و گاز تامین می‌شود و بدون اجرای قانون اساسی هرگز هیچ مشکلی حل نخواهد شد و باید قانون اساسی را مرجع قرار داد.

معاون رئیس مجلس، در ادامه گفت که بیش از ۴۰ نفر برای احراز سمت ریاست جمهوری عراق ثبت‌نام کرده‌اند، اما تاکنون پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان هیچ نامزدی برای آن سمت معرفی نکرده‌اند. همچنین تاکید کرد که باید کوردها در رابطه با سمت ریاست جمهوری عراق، متحد عمل کنند و موضع واحد اتخاذ کنند.

اتروشی گفت که فردا دوشنبه هیئتی تشکیل می‌دهند تا بر اساس معیارهایی بر توزیع فراکسیون‌های مجلس نظارت کند. او توضیح داد که توزیع فراکسیون‌ها به طور موقتی انجام می‌شود و فقط برای انجام امور مربوط به تشکیل دولت جدید خواهد بود.

روز سه‌شنبه ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، فرهاد امین اتروشی با کسب اکثریت آرای نمایندگان، به عنوان معاون دوم رئیس مجلس، انتخاب شد.

ب.ن