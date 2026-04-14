29 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ سفارت آمریکا در عراق برای دریافت اطلاعات در مورد یکی از رهبران کتائب حزب‌الله جایزه ۱۰ میلیون دلاری تعیین کرد.

امروز سه‌شنبه ۱۴ آوریل ۲۰۲۶، سفارت آمریکا در بغداد در بیانیه‌ای اعلام کرد در ازای دریافت اطلاعات در مورد احمد حمیداوی از رهبران کتائب حزب‌الله عراق، جایزه ۱۰ میلیون دلاری تعیین کرده است.

بر پایه بیانیه: «کتائب حزب‌الله یک گروه تروریستی وابسته به ایران در عراق است و مسئول حملات انجام شده به نهادهای دیپلماتیک آمریکا و ربودن شهروندان آمریکایی و کشته شدن شهروندان غیرنظامی و بی‌گناه عراق است.»

سفارت آمریکا اعلام کرد: «هر کس که درباره احمد حمیداوی اطلاعات دارد، می‌تواند از طریق خط امن انتقال اطلاعات در وبگاه (Tor) یا با ارسال نامه از طریق پلتفرم (Signal) اطلاعات را ارسال کند.»

همچنین تأکید کرده است: «اطلاعاتی که ارسال می‌کنید می‌تواند شما را مشمول دریافت امتیاز تغییر محل سکونت و جایزه کند.»

کتائب حزب‌الله عراق، یک گروه مسلح شیعه است که در سال ۲۰۰۳ تشکیل شده است و بخشی از محور مقاومت به شمار می‌آید. تعداد نیروهای این گروه حدود ۳۰ هزار نفر برآورد شده است و پیرو نظام ولایت فقیه است.

این گروه همچنین بخشی از حشدالشعبی و نظام دفاعی ارتش عراق است، اما دارای فرماندهی مستقل است.

کتائب حزب‌الله مسئولیت حمله پهپادی به سفارت آمریکا در بغداد را به عهده گرفته است.

ب.ن