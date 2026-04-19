ترامپ میگوید ناوشکن آمریکایی به کشتی باری ایرانی حمله کرد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز یکشنبه ۱۹ آوریل، اعلام کرد که یک ناوشکن آمریکایی به یک کشتی باری با پرچم ایران در خلیج عمان که سعی در شکستن محاصره دریایی آمریکا داشت، شلیک کرد و آن را توقیف کرد.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث نوشت پس از آنکه کشتی ایرانی توسکا به هشدارها برای توقف توجه نکرد، ناوشکن موشکانداز USS Spruance "با ایجاد سوراخی در موتورخانه، آنها را در مسیرشان متوقف کرد."
رئیسجمهور آمریکا افزود: "در حال حاضر، تفنگداران دریایی ایالات متحده کشتی را در اختیار دارند و در حال بررسی محتویات آن هستند!"
این حادثه در حالی رخ میدهد که تنشها در تنگه هرمز، آبراه حیاتی برای جریان نفت و گاز جهان، که از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در هفت هفته پیش عملاً بسته شده است، بالا گرفته است.
ترامپ گفت که کشتی توسکا «به دلیل سابقه فعالیت غیرقانونی» تحت تحریمهای وزارت خزانهداری ایالات متحده قرار دارد.
کشتی توسکا در وبسایت دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری به عنوان یک کانتینر با پرچم ایران تحت تحریمهای ایالات متحده فهرست شده است.
طبق آخرین دادههای موجود از وبسایت ترافیک دریایی، حدود شش ساعت قبل از اعلام ترامپ، توسکا حدود ۴۵ کیلومتر از ساحل جنوبی ایران، در نزدیکی شهر چابهار، فاصله داشت.
یک سایت دیگر نظارت بر کشتیها، تانکر ترکر، اعلام کرد که توسکا از مالزی حرکت کرده است.
