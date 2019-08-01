قوات الأمن تعتقل الهارب رقم 12 من سجن القناة ببغداد

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم السبت اعتقال احد الفارين من مركز احتجاز بمركز للشرطة شرقي بغداد.

وفر قبل نحو اسبوع، 15 موقوفاً من مركز مكافحة المخدرات الذي يضم سجناً يُحتجز فيه متهمون بالمتاجرة بالمخدرات في الضاحية الشرقية من بغداد.

وبعدها بدأت قوات الأمن حملة واسعة للبحث عن الفارين وأعادت اعتقال معظمهم احدهم القي القبض عليه في البصرة بأقصى الجنوب.

وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية سعد معن في بيان "من خلال المتابعة الميدانية، فرق البحث والتحري عن الهاربين من مركز شرطة القناة، تتمكن من القاء القبض على المتهم يعقوب كاظم في منطقة بغداد الجديدة، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا".

وأضاف أنه "لم يتبق سوى ثلاثة من الفارين ومازالت الجهود مستمرة لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".

وفجرت حادثة هروب السجناء جدلا في البلاد ودفعت وزير الداخلية الى اقالة ثلاثة من كبار الضباط المسؤولين عن أمن بغداد من مناصبهم ونقلهم الى مواقع ادنى.

وأعادت حادثة فرار السجناء من سجن القناة الى الاذهان عمليات فرار جماعي مماثلة حصلت في السنوات القليلة في سجون تعج بعتاة اعضاء تنظيم القاعدة في سجون التاجي وابو غريب في بغداد والبصرة والنجف وصلاح الدين والانبار ونينوى وكركوك وغيرها.