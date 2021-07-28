الخزانة الامريكية تفرض عقوبات جديدة على المخابرات والجيش السوري

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء 28 تموز (يوليو) 2021 عن إضافة 8 أفراد و10 كيانات إلى قائمة العقوبات الأمريكية ضمن "الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإجراءات المتعلقة بسوريا".

وصرحت وزارة الخزانة الأمريكية أنها “أضافت 8 أفراد و10 كيانات إلى قائمة العقوبات الأمريكية” بحسب وكالة رويترز.وشملت العقوبات "فروعا للمخابرات العامة والعسكرية السورية" وفق موقع وزارة الخزانة الامريكية.وكانت الوزارة فرضت عقوبات مماثلة في ديسمبر المنصرم بهدف "تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254".