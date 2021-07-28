سیاسة

الخزانة الامريكية تفرض عقوبات جديدة على المخابرات والجيش السوري

author_image آريان ابراهيم شوكت
الخزانة الامريكية تفرض عقوبات جديدة على المخابرات والجيش السوري
الخزانة الامريكية تفرض عقوبات جديدة على المخابرات والجيش السوري
سوریا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء 28 تموز (يوليو) 2021 عن إضافة 8 أفراد و10 كيانات إلى قائمة العقوبات الأمريكية ضمن "الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإجراءات المتعلقة بسوريا".

وصرحت وزارة الخزانة الأمريكية أنها “أضافت 8 أفراد و10 كيانات إلى قائمة العقوبات الأمريكية” بحسب وكالة رويترز.وشملت العقوبات "فروعا للمخابرات العامة والعسكرية السورية" وفق موقع وزارة الخزانة الامريكية.وكانت الوزارة فرضت عقوبات مماثلة في ديسمبر المنصرم بهدف "تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
99.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف