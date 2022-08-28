سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يزور بغداد والنجف

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني بغداد النجف

 أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر مطلع اليوم الأحد، ان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، سيجري زيارة الى العاصمة الاتحادية بغداد، ولمدينة النجف.

وقال مصدر مطلع، لكوردستان24، ان نيجيرفان بارزاني يحمل معه مبادرة الرئيس بارزاني، لتخليص العراق من حالة الجمود السياسي.    

ولم يحدد المصدر، موعد زيارة رئيس إقليم كوردستان لبغداد.

ورغم مرور 10 اشهر على الانتخابات النيابية العراقية، فإن القوى السياسية لم تتمكن من تشكيل حكومة جديدة.

ويعتصم الصدريون منذ نحو شهر أمام مجلس النواب لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة، فيما يقيم الإطاريون اعتصاماً منذ 12 آب أغسطس على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء عبر الجسر المعلق في بغداد.

وطالب الصدر في 10 آب أغسطس بحل البرلمان خلال أسبوع، بيد أن السلطة القضائية قالت لاحقاً إنه لا تملك هذه الصلاحية. ويتوقع أن تعقد المحكمة الاتحادية جلسة في غضون ثلاثة أيام للنظر في تلك المطالبة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف