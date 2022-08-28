رئيس إقليم كوردستان يزور بغداد والنجف

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر مطلع اليوم الأحد، ان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، سيجري زيارة الى العاصمة الاتحادية بغداد، ولمدينة النجف.

وقال مصدر مطلع، لكوردستان24، ان نيجيرفان بارزاني يحمل معه مبادرة الرئيس بارزاني، لتخليص العراق من حالة الجمود السياسي.

ولم يحدد المصدر، موعد زيارة رئيس إقليم كوردستان لبغداد.

ورغم مرور 10 اشهر على الانتخابات النيابية العراقية، فإن القوى السياسية لم تتمكن من تشكيل حكومة جديدة.

ويعتصم الصدريون منذ نحو شهر أمام مجلس النواب لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة، فيما يقيم الإطاريون اعتصاماً منذ 12 آب أغسطس على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء عبر الجسر المعلق في بغداد.

وطالب الصدر في 10 آب أغسطس بحل البرلمان خلال أسبوع، بيد أن السلطة القضائية قالت لاحقاً إنه لا تملك هذه الصلاحية. ويتوقع أن تعقد المحكمة الاتحادية جلسة في غضون ثلاثة أيام للنظر في تلك المطالبة.