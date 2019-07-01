K24 ÖZEL - Paris’te Kürt Film Festivali başlıyor

Adem Özgür

Fransa’nın başkenti Paris’te, 3 - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Kürt Film Festivali’nde 19 film gösterilecek.

Paris Kürt Enstitüsü, Cine-Bêj, Fransa Kültür Bakanlığı, Wallonie-Bruxelles Merkezi ve Paris Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenecek festivalde kısa ve uzun metraj filmler ile belgesel ve animasyon filmler yer alacak.

Festival ekibi, 2000 yılından beri çeşitli ülke ve şehirlerde Kürt filmlerini sinemaseverlerle buluşturuyor.

Festival, önceki yıllarda Kürdistan’ın; Erbil, Duhok, Sine, Kobani, Batman ve Diyarbakır kentleri ile Almanya’nın başkenti Berlin, İngiltere’nin başkenti Londra, İsveç’in başkenti Stockholm, Danimarka’nın başkenti Kopenhag, ABD’nin New York, Almanya’nın Hamburg ve Türkiye’nin İstanbul kentlerinde de düzenlenmişti.

Festival bu yıl ilk kez Paris’te düzenleniyor.

“PARİS’TEKİ FESTİVAL BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Festival katılımcılarından yapımcı - yönetmen Mehmet Aktaş, 4 filminin festivalde gösterileceğini dile getirerek, Paris’i Avrupa sinemasının başkenti olarak tanımladı ve şunları söyledi:

“Paris, Avrupa sinemasının başkentidir. Böyle bir kentte Kürt filmlerinin seyirciyle buluşması sevindiricidir. Uzun yıllardır diasporada benzer etkinlikler yapılıyordu; fakat Paris’te olmaması bir eksiklikti.”

K24’e festivalle ilgili bilgi veren Aktaş, Avrupa’da Kürt filmlerinin seyircisinin daha çok Avrupalılar olduğunu ve bunun da Kürt sinemasının tanıtımı için büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Kürt filmlerinin ‘ulusal pazarı’ olmadığı için yapımcıların her zaman seyircinin dikkatini çekecek hikayeleri kurguladıklarını ifade eden Mehmet Aktaş, “Festivaller aracılığıyla Kürt seyirci kitlesine ulaşabiliyoruz” dedi.

Aktaş, “Kürtler diasporada bir kimlik savaşı veriyor. Burada doğup büyüyen kuşaklar aile kültürü ile yaşadıkları ülkenin kültürü arasında bocalıyor. Çoğu zaman her iki tarafla da herhangi bir ilişki kuramıyor. Dolayısıyla bu, çoğunlukla asimile olmayla sonuçlanıyor. Bunun için kültürel çalışmalar her şeyden önce yeni kuşaklar açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

“YILMAZ GÜNEY’E SAYGI DURUŞU GÖSTERİMİ OLSUN”

Kültürel çalışmaların nitelik olarak zayıf olduğundan bahseden Kürt yapımcı ve yönetmen Mehmet Aktaş, şöyle devam etti:

“Bu festivalde yazar veya yapımcısı olduğum dört film gösteriliyor. Festival, Hüseyin Tabak’ın yönettiği ‘Çirkin Kral’ın Efsanesi’ belgeseliyle açılacak. Yılmaz (Güney) ağabey bu şehirde sürgün yaşadı ve aramızda ayrıldı. Son filmini de Paris’te çekecekti. Umarım bu gösterim, Yılmaz ağabey için de bir saygı duruşu olur.”