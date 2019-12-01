لم أكن مع حكم إعدام صدام حسين

أربيل (كوردستان 24)- قال رزكار محمد امين وهو اول قاض قام بمحاكمة رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين انه لم يكن يؤيد اصدار حكم الإعدام بحقه.
وولد رزكار محمد امين في مدينة السليمانية باقليم كوردستان عام 1957، متزوج واب لأربعة اولاد، تخرج من كلية القانون والسياسة جامعة بغداد عام 1980ثم انتسب إلى المعهد القضائي في بغداد وأكمل دراسته العليا فيه.
وقال محمد امين في مقابلة خاصة مع كوردستان 24 "لم أكن أؤيد اصدار حكم الإعدام بحق صدام حسين لأنني ضد حكم الإعدام لاي شخص عموما".
وحين سُئل عما اذا كان يجد أن حكم الإعدام بحق صدام حسين سيئا، قال "لم أقل انه سيء أو جيد..انا ضد الإعدام يشكل عام، ضد صدام حسين او غيره".
ونفى رزكار محمد امين اي لقاء بينه وبين رئيس النظام السابق خارج المحكمة، مشيرا الى انه تجنب مثل هكذا لقاء حتى يستطيع ان يكون مهنيا وحياديا في اطلاق الحكم.
واشتهر محمد امين بمحاكمة صدام حسين، بعد أن جرى انتخابه من بين خمسة قضاة لرئاسة هذه المحكمة، ثم استقال من المحكمة الجنائية العليا بعد ترؤسه سبع جلسات علنية وجلسة واحدة سرية.
وصدام حسين الذي حكم العراق من العام 1979 وحتى عام 2003، القت قوات التحالف الدولي القبض عليه في 13 كانون الأول ديسمبر من العام نفسه.
وأحيل للمحاكمة أمام محكمة خاصة في عدة قضايا جنائية أقيمت ضده، وتمت إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، وجرى تنفيذ الحكم صبيحة أول أيام عيد الأضحى الذي وافق 30 من كانون الأول ديسمبر عام 2006، بعد فشل الاستئناف الذي قدمه.
ترجمة: سوار احمد
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