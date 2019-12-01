لم أكن مع حكم إعدام صدام حسين

أربيل (كوردستان 24)- قال رزكار محمد امين وهو اول قاض قام بمحاكمة رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين انه لم يكن يؤيد اصدار حكم الإعدام بحقه.

وولد رزكار محمد امين في مدينة السليمانية باقليم كوردستان عام 1957، متزوج واب لأربعة اولاد، تخرج من كلية القانون والسياسة جامعة بغداد عام 1980ثم انتسب إلى المعهد القضائي في بغداد وأكمل دراسته العليا فيه.

وقال محمد امين في مقابلة خاصة مع كوردستان 24 "لم أكن أؤيد اصدار حكم الإعدام بحق صدام حسين لأنني ضد حكم الإعدام لاي شخص عموما".

وحين سُئل عما اذا كان يجد أن حكم الإعدام بحق صدام حسين سيئا، قال "لم أقل انه سيء أو جيد..انا ضد الإعدام يشكل عام، ضد صدام حسين او غيره".