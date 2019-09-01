العراق يبرم عقداً مع سيمنس لتأهيل محطتين غازيتين

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية السبت ابرام عقد مع ائتلاف شركتي سيمنس الالمانية وأوراسكوم المصرية، لإعادة بناء وتأهيل محطتي بيجي الغازية الاولى والثانية.

وتقع المحطتان في محافظة صلاح الدين، وسيتم تأهيل عشر وحدات توليدية، فضلا عن تأهيل ونصب شبكات نقل الطاقة (400 ك.ف)، و(132 ك.ف) التابعة للمحطتين.

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، أن قيمة العقد تبلغ مليارا و320 مليون دولار، وبفترة إنجاز تدريجية قدرها 28 شهراً.

وجرى توقيع العقد على هامش منتدى العراق للطاقة الذي انطلق اليوم في بغداد بحضور ممثل رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان ووزير الكهرباء لؤي الخطيب.

وقال وزير الكهرباء، إن العقد يهدف "لإعادة تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية في العراق بشكل عام والمناطق المحررة على وجه الخصوص".

واضاف أن تأهيل المحطتين الغازيتين سيضيف 1690 ميغاواط إلى منظومة الانتاج.

ويمثل العقد المرحلة الثانية من الاتفاق المبرم مع شركة سيمنس الالمانية.

وتتألف محطة بيجي الغازية الاولى من اربع وحدات توليدية، طاقة كل وحدة 169 ميغاواط، وبطاقة اجمالية قدرها 676 ميغاواط، ومحطة بيجي الغازية الثانية تتكون من ست وحدات توليدية طاقة كل وحدة 169 ميغاواط، وبطاقة اجمالية قدرها 1014 ميغاواط.

ووقعت سيمنس في وقت سابق من هذا العام ثلاثة عقود بقيمة إجمالية 700 مليون دولار، أحدها لبناء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز بقدرة 500 ميغاوات، وآخر لتطوير 40 توربين غاز، وثالث لتركيب عشرات محطات التقوية والمحولات في أنحاء العراق.

ويقول مسؤولون عراقيون إن البلاد تحتاج إلى ثلاث سنوات على الاقل لتعزيز إنتاجها من الغاز قبل وقف استيراد الغاز الإيراني المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء.

ويُتوقع أن تستمر بغداد في استيراد الغاز الإيراني لإنتاج الكهرباء على الرغم من دعوات واشنطن لوقف الشراء في اطار العقوبات الامريكية على طهران.