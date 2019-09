Bi hunerê mirovatiyê ji cîhana qirêj diparêzin

K24 – Navenda Nûçeyan

Afrandin, dahênan û cudewazî armanca her hunermendekî rasteqîne ne, bi taybet heger xwedî behreyeke resen û amrazeke derbirînê ya xurt be, ku dikare behreya xwe veguherîne berhemine nû û ciwan. Deziyeke veşaretî di her hunerekê de vedibirûse, heger hevahengî û harmonî di navbera pêkhateyên xwe de hilgire û reng, rehend û naverok li hev bibanin.

Hunermend û peykersazê Kurd Îdo Husên yê ji gundê Ehresê yê ser bi Helebê ve ye, derçûyê kolîja Mafnasiyê sala 1992an e û ji sala 1987 ta 1993an hunera şêwekatiyê li Navenda Fethî Mihemed li Helebê xwendiye û di sala 2010an de bû endamê Sendîkaya Hunerên Ciwan a Sûrî. Peykersaz Îdo Husên ji ber rewşa şer ji Sûriyê di sala 2012an de derdikeve, li Libnan û di piştre li Tirkiye demekê dimîne û di 2016an de li Fransayê bicih dibe. Di navbera Heleb, Şam, Diyarbekir, Nemsa, Almanya û Fransayê de beşdarî di gelek pêşangehan de kiriye. Herwiha yek ji damezrênerên Komela Reng Art e.