بالفيديو | نافورة الرمادي تبدأ الرقص على أنغام الموسيقى

أربيل (كوردستان 24)- دشنت السلطات البلدية في محافظة الأنبار، نافورة رقمية موسيقية راقصة هي الأولى على مستوى المحافظة.

وبحسب المكتب الإعلامي لمحافظ الأنبار، فان نافورة الرمادي التي دشنت وسط المدينة، هي "الأولى من نوعها على مستوى العراق".

وشهدت الأنبار عموماً حملة إعادة إعمار نشطة بعد أن هزمت القوات العراقية تنظيم داعش الذي كان يسيطر على أجزاء شاسعة منها في السنوات القليلة الماضية.

ويوجد في العراق عدد محدود من النافورات الراقصة، غير أن نافورة الرمادي تعد مقارنة بتلك النافورات، أكثر تطورا وحداثة.