Pispor: Pêwendîyên Tirkiye û Amerîka aloztir dibin

Piştî ku Komîsyona Pêwendîyên Derve ya Senatoya Amerîkayê pêşnûmaya gemaroyên li dijî Tirkiyeyê û Senatoya Amerîkayê jî projeyasa naskirina Jenosîda Ermeniyan pesend kir û vir ve pêwendîyên Amerîka û Tirkiyeyê zêdetir aloz bûn. Beşekî pisporên Tirkiyeyê dibêjin erêkirina pêşnûmayê ji ber sîyaseta navxweyî ya Amerîkayê ye û wê gemaro neyên sepandin. Lê belê hin pispor jî didin zanîn ku Amerîka di sepandina gemaroyên CAATSAyê da micid e û wisa dixuye ku wê ev pêşnûmaya gemaroyan li Lijneya Giştî ya Senatoya Amerîkayê jî bê erêkirin û bê cîbicihkirin.

Karvedanên pesendkirina pêşnûmaya gemaroyan ya li dijî Tirkiyeyê ji alîyê Komîsyona Peywendîyên Derve ya Senatoya Amerîkayê ve didomin. Pêşnûmaya ku xwe dispêre du sedemên sereke ev demekî ye ku di peywendîyên Tirk û Amerîkî da mijarên herî aloz in. Ew sedem jî ev in, yek ji ber êrîşa Tirkiyeyê ya li ser Rojavayê Kurdistanê û ya duyem jî ji ber kirîna mûşekên Rûsî S-400an e. Pêşnûmaya gemaroyan wê li Lijneya Giştî ya Senatoyê bê dengdan, ger li Senatoyê jî bê erêkirin bo cîbicihkirinê wê biçe ber destê Serokdewletê Amerîkayê Trump. Trump jî wek erkekî yasayî wê ji 12 xalên gemaroyên CAATSAyê 5 xalan hilbijêre.

Lê belê li Tirkiyeyê beşekî pispor di vê qenaetê da ne ku ev pêşnûma ji ber lîstikên sîyaseta navxweyî ya Amerîkayê ne û wê neyê asta cîbicihkirinê.

Pisporê KAFKASSAMê Omer Gok ji K24ê re got: "Peywendîyên Tirk û Amerîkî her daîm baş in. Her çiqas carinan ji ber sedemên sîyasî peywendî dakevin asteke nizim jî, Tirkiye ji bo Amerîkayê hevpaymanê herî mezin û girîng e. Ji ber nakokîyên navxweyî yên sîyasî Demokrat dixwazin zor û zextê bidin ser Tirkiyeyê. Lê belê wê ji vê pêşnûmayê tiştekî dernekeve."

Lê belê hin pispor jî didin zanîn ku pêşnûmaya gemaroyan hatîye qonaxeke girîng ku ev yek micidbûna Amerîkayê dide nîşan. Her wiha pispor destnîşan dikin ku Enqere niha bi awayekî tund bertek nîşanî Amerîkayê nade û politikaya "raweste û bibîne" dide meşandin.

Pisporê Sazîya Enstîtuya Başkentê Engin Oktem dibêje: "Ji destpêka proseya kirîna S-400an vir ve ji alîyê Amerîkayê ve egera gemaroyên li dijî Tirkiyeyê tê bilêvkirin û peywendî jî her derbejêr û derbejor dibin. Amerîka him ji nêzîkbûna Tirkiye û Rûsyayê û him jî ji ber operasyona Tirkiyeyê ya li dijî YPGê acis e. Wisa xuya ye ku egera gemaroyan zêdetir ber bi micidbûnê ve diçe."

